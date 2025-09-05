Desfile de 7 de Setembro em Maranguape: veja programação de 2025

Programação do desfile de 7 de Setembro 2025 em MaranguapeMaranguape mobiliza-se entre os dias 6 e 7 de setembro para celebrar o Desfile Cívico, unindo tradição, estudantes e emoção; veja programação
O 7 de setembro, feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência, movimenta cidades ao redor do Brasil com os chamados desfiles cívicos. No Ceará, a programação na cidade de Maranguape se destaca, trazendo diversos estudantes para as ruas e uma grande parcela da população para assisti-los.
Essas passeatas costumam reunir centenas de cidadãos, seja na produção, na confecção dos figurinos ou no próprio desfile pelas ruas, por promover um sentimento conjunto de tradição e conexão com o País.
“Todos os anos, a população se mobiliza e ocupa a praça central para acompanhar as apresentações, que traduzem não apenas civismo, mas também pertencimento. Os estudantes desfilam com orgulho representando suas instituições, compondo um cenário que enriquece a cultura local e desperta sentimentos de identidade e união.” afirma a estudante Sannaly Luiza, 21, residente de Maranguape (CE).
A seguir, a programação oficial para os dias 6 e 7 de setembro de 2025 em Maranguape (CE), organizada pela Prefeitura Municipal, com o tema deste ano: “Educação no Enfrentamento da Crise Ambiental e Social”
Programação do desfile de 7 de Setembro de Maranguape
O Desfile de 7 de Setembro em Maranguape, ao reunir jovens estudantes, autoridades e a comunidade nas ruas, promove o civismo com o tema educativo ganhando destaque em meio aos desfiles e intervenções.
A prefeitura informa que "algumas ruas do Centro estarão interditadas das 10h às 22h para receber nossos desfiles cívicos da Semana da Pátria".
A seguir, a ordem completa dos desfiles:
Desfile de 6 de setembro em Maranguape
- Banda de Música Municipal de Maranguape Maestro José Eliomar Nunes Costa
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
- Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Infantil/Projeto Viver Mais
- Instituto de Longa Permanência para Idosos
- Escolinha Menino Jesus
- Escola Municipal Capistrano de Abreu
- Centro de Educação Infantil Isaurinha Diógenes
- Escola Municipal Renato Mota
- Escola Municipal Monsenhor Mauro Gurgel Braga Herbster
- Escolinha Mundo da Criança
- Centro de Educação de Jovens e Adultos Manoel Severo Barbosa (CEJA)
- Escola Municipal Rio Pirapora
- Escola Municipal Maria de Paula Colares
- Centro de Educação Infantil Sofia de Abreu Cordeiro
- Escola Municipal Nilo Pinheiro Campelo
- Escola Municipal Santa Terezinha
- IFCE Campus Maranguape
- Escola Municipal Francisca Gomes Fernandes Vieira
- Escola Municipal Chico Lima
- Centro de Educação Infantil Mário Valentim de Andrade
Desfile de 7 de setembro em Maranguape
- Banda de Música Municipal de Maranguape Maestro José Eliomar Nunes Costa
- Guarda Municipal de Maranguape
- Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura – FITEC
- LIONS Clube de Maranguape
- Escola Municipal Clóvis Monteiro
- Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Anchieta
- Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Eunice Weaver
- Escola Municipal Paulo Sarasate
- Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos
- Colégio Espaço Livre
- Colégio São José
- Centro de Educação Municipal Deputado Manoel Rodrigues
- Escola Municipal João Cirino Nogueira
- Escola de Ensino Médio em Tempo Integral CAIC Senador Carlos Jereissati
- Centro de Educação Municipal Pedro Pessoa Câmara
- Centro Vocacional Tecnológico de Maranguape – CVT, Polo UAB e Centro de Línguas de Maranguape – CLM
- Escola Municipal Direitos Humanos
- Escola Municipal José Fernandes Vieira
- Projeto Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista
- Secretaria Municipal de Educação
- Batalhão 2º Companhia do 10º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro
Encerramento do desfile de 7 de setembro
- Arriamento das Bandeiras do Brasil, do Ceará e de Maranguape na Praça Capistrano de Abreu