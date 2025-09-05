Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desfile de 7 de Setembro em Maranguape: veja programação de 2025

Programação do desfile de 7 de Setembro 2025 em Maranguape

Maranguape mobiliza-se entre os dias 6 e 7 de setembro para celebrar o Desfile Cívico, unindo tradição, estudantes e emoção; veja programação
Tipo Notícia

O 7 de setembro, feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência, movimenta cidades ao redor do Brasil com os chamados desfiles cívicos. No Ceará, a programação na cidade de Maranguape se destaca, trazendo diversos estudantes para as ruas e uma grande parcela da população para assisti-los.

Essas passeatas costumam reunir centenas de cidadãos, seja na produção, na confecção dos figurinos ou no próprio desfile pelas ruas, por promover um sentimento conjunto de tradição e conexão com o País.

“Todos os anos, a população se mobiliza e ocupa a praça central para acompanhar as apresentações, que traduzem não apenas civismo, mas também pertencimento. Os estudantes desfilam com orgulho representando suas instituições, compondo um cenário que enriquece a cultura local e desperta sentimentos de identidade e união.” afirma a estudante Sannaly Luiza, 21, residente de Maranguape (CE).

A seguir, a programação oficial para os dias 6 e 7 de setembro de 2025 em Maranguape (CE), organizada pela Prefeitura Municipal, com o tema deste ano: “Educação no Enfrentamento da Crise Ambiental e Social”

Programação do desfile de 7 de Setembro de Maranguape

O Desfile de 7 de Setembro em Maranguape, ao reunir jovens estudantes, autoridades e a comunidade nas ruas, promove o civismo com o tema educativo ganhando destaque em meio aos desfiles e intervenções.

A prefeitura informa que "algumas ruas do Centro estarão interditadas das 10h às 22h para receber nossos desfiles cívicos da Semana da Pátria".

A seguir, a ordem completa dos desfiles:

Desfile de 6 de setembro em Maranguape

  • Banda de Música Municipal de Maranguape Maestro José Eliomar Nunes Costa
  • Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
  • Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Infantil/Projeto Viver Mais
  • Instituto de Longa Permanência para Idosos
  1. Escolinha Menino Jesus
  2. Escola Municipal Capistrano de Abreu
  3. Centro de Educação Infantil Isaurinha Diógenes
  4. Escola Municipal Renato Mota
  5. Escola Municipal Monsenhor Mauro Gurgel Braga Herbster
  6. Escolinha Mundo da Criança
  7. Centro de Educação de Jovens e Adultos Manoel Severo Barbosa (CEJA)
  8. Escola Municipal Rio Pirapora
  9. Escola Municipal Maria de Paula Colares
  10. Centro de Educação Infantil Sofia de Abreu Cordeiro
  11. Escola Municipal Nilo Pinheiro Campelo
  12. Escola Municipal Santa Terezinha
  13. IFCE Campus Maranguape
  14. Escola Municipal Francisca Gomes Fernandes Vieira
  15. Escola Municipal Chico Lima
  16. Centro de Educação Infantil Mário Valentim de Andrade

Desfile de 7 de setembro em Maranguape

  • Banda de Música Municipal de Maranguape Maestro José Eliomar Nunes Costa
  • Guarda Municipal de Maranguape
  • Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura – FITEC
  • LIONS Clube de Maranguape
  1. Escola Municipal Clóvis Monteiro
  2. Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Anchieta
  3. Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Eunice Weaver
  4. Escola Municipal Paulo Sarasate
  5. Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos
  6. Colégio Espaço Livre
  7. Colégio São José
  8. Centro de Educação Municipal Deputado Manoel Rodrigues
  9. Escola Municipal João Cirino Nogueira
  10. Escola de Ensino Médio em Tempo Integral CAIC Senador Carlos Jereissati
  11. Centro de Educação Municipal Pedro Pessoa Câmara
  12. Centro Vocacional Tecnológico de Maranguape – CVT, Polo UAB e Centro de Línguas de Maranguape – CLM
  13. Escola Municipal Direitos Humanos
  14. Escola Municipal José Fernandes Vieira
  • Projeto Desbravadores e Aventureiros da Igreja Adventista
  • Secretaria Municipal de Educação
  • Batalhão 2º Companhia do 10º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro

Encerramento do desfile de 7 de setembro

  • Arriamento das Bandeiras do Brasil, do Ceará e de Maranguape na Praça Capistrano de Abreu

 

