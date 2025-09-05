Desfile de 7 de Setembro em Maranguape: veja programação de 2025

Maranguape mobiliza-se entre os dias 6 e 7 de setembro para celebrar o Desfile Cívico, unindo tradição, estudantes e emoção; veja programação

Essas passeatas costumam reunir centenas de cidadãos, seja na produção, na confecção dos figurinos ou no próprio desfile pelas ruas, por promover um sentimento conjunto de tradição e conexão com o País.

O 7 de setembro, feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência, movimenta cidades ao redor do Brasil com os chamados desfiles cívicos. No Ceará , a programação na cidade de Maranguape se destaca, trazendo diversos estudantes para as ruas e uma grande parcela da população para assisti-los.

“Todos os anos, a população se mobiliza e ocupa a praça central para acompanhar as apresentações, que traduzem não apenas civismo, mas também pertencimento. Os estudantes desfilam com orgulho representando suas instituições, compondo um cenário que enriquece a cultura local e desperta sentimentos de identidade e união.” afirma a estudante Sannaly Luiza, 21, residente de Maranguape (CE).

A seguir, a programação oficial para os dias 6 e 7 de setembro de 2025 em Maranguape (CE), organizada pela Prefeitura Municipal, com o tema deste ano: “Educação no Enfrentamento da Crise Ambiental e Social”

Programação do desfile de 7 de Setembro de Maranguape

O Desfile de 7 de Setembro em Maranguape, ao reunir jovens estudantes, autoridades e a comunidade nas ruas, promove o civismo com o tema educativo ganhando destaque em meio aos desfiles e intervenções.

A prefeitura informa que "algumas ruas do Centro estarão interditadas das 10h às 22h para receber nossos desfiles cívicos da Semana da Pátria".