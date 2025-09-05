Desfile de 7 de Setembro em Brasília: horário e onde assistir ao vivo

Desfile de 7 de Setembro em Brasília: programação e transmissão ao vivoO evento, em comemoração ao feriado nacional, acontecerá na Esplanada dos Ministérios, localizada na capital do Distrito Federal; saiba mais
O Desfile de 7 de Setembro, data de comemoração da Independência do Brasil, acontecerá neste domingo, a partir das 9 horas (horário de Brasília). O acesso é gratuito à população e será liberado às 6h30. É esperado que 50 mil pessoas compareçam ao evento.
O desfile será na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. “Brasil Soberano” é o tema central deste ano, acompanhado de outros, como a COP30, “Brasil dos Brasileiros” e “Brasil do Futuro”.
Ministros e autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são esperados para acompanhar a celebração. Além da apresentação tradicional da Esquadrilha da Fumaça, as Forças Armadas, como a Marinha, Exército e Aeronáutica, são esperadas para participar.
Programação do desfile de 7 de Setembro em Brasília
O desfile tem duração prevista para duas horas; confira a programação:
- 6h30: acesso liberado ao público às arquibancadas;
- 9h: recepção oficial ao presidente. Em sequência, o desfile inicia com o Hino Nacional e a apresentação da parada cívico-militar;
- Até às 11h: desfile motorizado, apresentação da pirâmide humana, desfile hipomóvel e apresentação da esquadrilha da fumaça;
- 11h (previsão): término do desfile, após honras militares.
As apresentações dos temas serão feitas em blocos:
- Eixo Temático 1: Brasil dos Brasileiros;
- Eixo Temático 2: COP30 e Novo PAC;
- Eixo Temático 3: Brasil do Futuro.
Desfile de 7 de Setembro em Brasília: onde assistir ao vivo à transmissão
O canal do YouTube do O POVO fará a transmissão do desfile a partir das 8h, com a recepção do público.
Também será possível acompanhar pelo Youtube da TV Brasil e pelo Canal Gov. A Rádio Nacional apresentará boletins jornalísticos com atualizações sobre o andamento do evento.