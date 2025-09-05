Desfile de 7 de Setembro em Brasília: horário e onde assistir ao vivo

O Desfile do 7 de Setembro em Brasília tem previsão para duração de duas horas / Crédito: Cadu Gomes/VPR

O Desfile de 7 de Setembro, data de comemoração da Independência do Brasil, acontecerá neste domingo, a partir das 9 horas (horário de Brasília). O acesso é gratuito à população e será liberado às 6h30. É esperado que 50 mil pessoas compareçam ao evento. O desfile será na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. “Brasil Soberano” é o tema central deste ano, acompanhado de outros, como a COP30, “Brasil dos Brasileiros” e “Brasil do Futuro”.