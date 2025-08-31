Policial que atirou em entregador de app é preso no RJ

Policial que atirou em entregador de aplicativo é preso no RJPolicial José Rodrigo da Silva Ferrarini responderá por tentativa de homicídio qualificado contra o motoboy Valério Souza Junior; entenda caso
O policial José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou no pé do entregador de aplicativo Valério Souza Junior após um desentendimento na sexta-feira, 29, foi preso temporariamente. A medida ocorre após decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que indicia policial por tentativa de homicídio qualificado.
A prisão foi confirmada pelo próprio motoboy em vídeo publicado no Instagram neste domingo, 31. “Tá confirmado, o cara foi preso, graças a Deus. Agora eu me sinto tranquilo para poder resolver essas questões e andar na rua”, comemorou entregador em vídeo. O momento da prisão também foi compartilhado em seu perfil.
Policial deve cumprir 30 dias de prisão temporária e está afastado de suas funções. Agente também deve responder à Processo Administrativo Disciplinar da SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Policial foi afastado do cargo por 90 dias.
Policial alega ter sido ameaçado por entregador, diz defesa
Conforme apurou o veículo CNN Brasil, o atirador alegou ainda que disparou porque o entregador o teria ameaçado. Apesar da suposta intimidação, policial informou que teria tentado levá-lo para o hospital.
Apesar da argumentação de defesa, a deliberação assinada pela Juíza Nathalia Magluta afirma que essa afirmação não é verídica, segundo constatação de gravação publicada nas redes sociais.
“A versão que o representado procura emplacar em seu depoimento policial, pois não há qualquer evidência, nem mesmo indício remoto, de que o representado estivesse, ao momento do disparo, sentindo-se verdadeiramente intimidado pela vítima, como afirmou”, diz trecho da determinação.
Ainda conforme a decisão, policial teria agido de forma agressiva por motivo “fútil” e não prestou socorro após disparo.
Entregador levou tiro após se recusar a subir no apartamento do policial
O policial penal atirou contra um entregador de aplicativo após ele se recusar a subir até o apartamento para realizar a entrega no último sábado, 30, pela madrugada. Caso aconteceu em um condomínio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Toda a ação foi registrada em vídeo pela própria vítima e publicada em seu perfil nas redes sociais.
No vídeo é possível ver que policial surge segurando uma arma e impondo que o motoboy leve a encomenda até a sua residência. Ao receber recusa, ele mira no pé do entregador e atira.
Gravação também registra o sangue tomando conta do chão e o momento em que alguém chega para prestar socorro.
Repercussão do caso
Além de repercussão nas redes sociais, dezenas de motoqueiros se reuniram em frente ao condomínio localizado no Jacarepaguá.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o grupo buzinando e gritando por justiça no portão do residencial. Confira imagens abaixo.