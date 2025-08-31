Policial que atirou em entregador de app é preso no RJ

Policial penal atirou em entregador / Crédito: Reprodução | Instagram

O policial José Rodrigo da Silva Ferrarini, que atirou no pé do entregador de aplicativo Valério Souza Junior após um desentendimento na sexta-feira, 29, foi preso temporariamente. A medida ocorre após decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que indicia policial por tentativa de homicídio qualificado.

A prisão foi confirmada pelo próprio motoboy em vídeo publicado no Instagram neste domingo, 31. “Tá confirmado, o cara foi preso, graças a Deus. Agora eu me sinto tranquilo para poder resolver essas questões e andar na rua”, comemorou entregador em vídeo. O momento da prisão também foi compartilhado em seu perfil. Policial deve cumprir 30 dias de prisão temporária e está afastado de suas funções. Agente também deve responder à Processo Administrativo Disciplinar da SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária). Policial foi afastado do cargo por 90 dias. Policial alega ter sido ameaçado por entregador, diz defesa Conforme apurou o veículo CNN Brasil, o atirador alegou ainda que disparou porque o entregador o teria ameaçado. Apesar da suposta intimidação, policial informou que teria tentado levá-lo para o hospital. Apesar da argumentação de defesa, a deliberação assinada pela Juíza Nathalia Magluta afirma que essa afirmação não é verídica, segundo constatação de gravação publicada nas redes sociais.

Entregador levou tiro após se recusar a subir no apartamento do policial O policial penal atirou contra um entregador de aplicativo após ele se recusar a subir até o apartamento para realizar a entrega no último sábado, 30, pela madrugada. Caso aconteceu em um condomínio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Toda a ação foi registrada em vídeo pela própria vítima e publicada em seu perfil nas redes sociais. No vídeo é possível ver que policial surge segurando uma arma e impondo que o motoboy leve a encomenda até a sua residência. Ao receber recusa, ele mira no pé do entregador e atira.