Governo do Piauí extingue Delegacia da Segurança e Proteção ao Menor

Além da extinção da delegacia, coordenadorias foram criadas pelo decreto

O decreto nº 24.028, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do Piauí, moderniza a estrutura da Polícia Civil do Estado (PC-PI) e extingue a Delegacia da Segurança e Proteção ao Menor (DSPM). A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI).

A delegacia centralizava a investigação de atos infracionais, permitindo que diferentes delegacias da capital passassem a apurar os casos de acordo com regras de atribuição territorial ou por matéria, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De acordo com a SSP-PI, o objetivo é modernizar os serviços prestados à população, ampliar o alcance das ações de combate à criminalidade e garantir mais eficiência nas investigações. Extinção de delegacia e criação de coordenadorias As alterações seguem as diretrizes das Regiões Integradas de Segurança (RISP), das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) e dos Conselhos Territoriais de Segurança Pública (Consets). A medida assegura maior integração, participação social e eficiência no sistema de segurança do estado.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) foi mantida pelo decreto e seguirá atuando normalmente, com todas as suas atribuições preservadas. Foi criada a Coordenação de Serviços Virtuais (CSV), que será responsável por organizar o fluxo de Boletins de Ocorrência (BO) registrados online, seja pela Delegacia Virtual, pelo BO Integrado ou pelo sistema SINESP CAD. A unidade também apoiará as delegacias físicas, analisará dados e ajudará na elaboração de planos de trabalho baseados em estatísticas criminais.