Entregador leva tiro de policial após se recusar a subir em apartamento no RJ

Um policial penal atirou contra um entregador de aplicativo após o mesmo se recusar a subir até o seu apartamento para realizar a entrega. Caso aconteceu na madrugada deste sábado, 30, em um condomínio localizado na cidade de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e toda ação foi filmada pela vítima.

Na gravação, publicada no Instagram do trabalhador, homem surge segurando uma arma e impondo que o motoboy leve a encomenda até a sua residência. Ao receber recusa, ele mira no pé do entregador e atira.

"Que é isso cara?", questiona a vítima após ser baleada, gritando por ajuda logo em seguida. No vídeo é possível ver o sangue tomando conta do chão e o momento em que alguém chega para prestar socorro.

De acordo com O Globo, o homem que atirou é um policial penal e teve sua arma recolhida para passar por perícia. Ele teria fugido do local, mas se apresentou na delegacia momentos depois. Caso está sendo investigado pela polícia carioca, que realiza diligências para "esclarecer" fatos.

Repercussão

Horas depois do acontecido, dezenas de motoboys se uniram em frente ao condomínio onde o caso aconteceu. Em vídeos que circulam nas redes sociais, eles aparecem apitando e gritando por justiça.