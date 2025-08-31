Sérvio usa a cabeça, e Juventus supera Genoa fora de casa

Sérvio usa a cabeça, e Juventus supera Genoa fora de casaVlahovic entra no segundo tempo e faz o gol que dá à Juventus sua segunda vitória no Campeonato Italiano
O sérvio Vlahovic, que está em conversas para renovar contrato, mas corre risco de sair, foi mais uma vez decisivo para a Juventus. O atacante, neste domingo, 31/8, começou no banco no duelo contra o Genoa, fora de casa, no Luigi Ferraris, pela segunda rodada do Italiano. Mas, como a Juve era ineficiente ofensivamente, entrou na etapa final e, aos 27 minutos, de cabeça, fez o gol que decidiu a duríssima vitória por 1 a 0.
A Juventus chega aos 6 pontos, no grupo dos líderes, com duas vitórias em dois jogos. O Genoa tem um ponto, em 15º lugar, e ainda com risco de perder mais duas posições ao fim da rodada.
Tá ruim para Juventus? Chama Vlahovic
No primeiro tempo, que terminou sem gol, a Juventus foi melhor, empurrando o Genoa para a defesa. Tanto que, tirando um contra-ataque aos 25 minutos, quando Ellertsson entrou na área e chutou para boa defesa de Di Gregorio, só deu Juve. Mas chance real de gol apenas na reta final, sempre com Yildiz pela esquerda. Na primeira, o turco fez grande jogada e rolou para Gatti chutar quase na marca do pênalti. Mas o goleiro Leali fez defesa excepcional. Pouco depois, foi o próprio Yildiz que chutou. Leali defendeu parcialmenteContudo, Jonathan David ficou sobra. Mas isolou.
No segundo tempo, a Juve teve dificuldade para infiltrar na área do time da casa. Assim, o técnico Igor Tudor tratou de colocar Kostic e Vlahovic em campo. E a dupla furou o bloqueio aos 27 minutos: Kostic cobrou escanteio pela esquerda e o artilheiro sérvio cabeceou para o gol. Foi o suficiente para a Juve sair de campo com mais uma vitória. Mas nçãosem levar um susto. Nos acréscimos Ekuban chutou para grande defesa de Di Gregorio para escanteio. Na cobrança, Masini cabeceou no travessão.
Jogos da 2ª rodada do Campeonato Italiano
Sexta-feira (29/8)
Cremonese 3×2 Sassuolo
Lecce 0x2 Milan
Sábado (30/8)
Bologna 1×0 Como
Parma 1×1 Atalanta
Napoli 1×0 Cagliari
Pisa 0x1 Roma – 15h45
Domingo (31/8)
Genoa 0x1 Juventus
Torino x Fiorentina
Inter de Milão x Udinese – 15h45
Lazio x Verona – 15h45