Cantor sertanejo é executado por falsos policiais

Sertanejo Yuri Ramirez é executado em Campo Grande por falsos policiaisArtista de 47 anos, Yuri Ramirez tinha histórico criminal e foi executado a tiros na manhã deste sábado, 30
O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi executado a tiros na manhã deste sábado, 30, em Campo Grande (MS).
O crime ocorreu dentro da residência onde morava há cerca de um mês, no bairro Santa Emília. Dois homens armados invadiram o local fingindo ser policiais, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. Ao chegarem, encontraram a mulher que o hospedava – a dona da casa – e seguiram até o quarto do cantor.
Ele foi atingido por cerca de oito tiros e morreu no local. A perícia identificou 12 cápsulas de pistola espalhadas pelo imóvel.
Suposto passado criminal do cantor Yuri Ramirez
Natural de Campo Grande, Yuri Ramirez começou sua carreira musical ainda na adolescência, compondo suas primeiras músicas e conquistando reconhecimento no cenário sertanejo regional por sua voz marcante e presença de palco. Ao longo dos anos, participou de programas de televisão e rádio, consolidando-se como cantor e compositor.
Apesar do sucesso artístico, Ramirez tinha histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas e estupro. Em 2018, foi preso em Goiânia por uso de documento falso. Na abordagem, a Polícia Civil encontrou com ele um fuzil AK-47 e cerca de 800 quilos de maconha vindos do Paraguai.
Ele já havia sido condenado anteriormente por posse de 20 kg de drogas em Mato Grosso do Sul. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Goiás, era integrante de uma facção criminosa e considerado o principal traficante de drogas e armas da região noroeste da cidade. Após cumprir parte da pena, passou a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.
Nos últimos anos, Ramirez havia se afastado dos palcos e das redes sociais, buscando uma rotina discreta.
Yuri Ramirez: investigação em andamento
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado e trabalha para identificar os responsáveis pela execução. A motivação do crime continua sendo apurada, mas não se descarta relação com o passado da vítima.