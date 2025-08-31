Cantor sertanejo é executado por falsos policiais

Falsos policiais matam cantor sertanejo Yuri Ramirez em bairro de Campo Grande / Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, de 47 anos, foi executado a tiros na manhã deste sábado, 30, em Campo Grande (MS). O crime ocorreu dentro da residência onde morava há cerca de um mês, no bairro Santa Emília. Dois homens armados invadiram o local fingindo ser policiais, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. Ao chegarem, encontraram a mulher que o hospedava – a dona da casa – e seguiram até o quarto do cantor.

Ele foi atingido por cerca de oito tiros e morreu no local. A perícia identificou 12 cápsulas de pistola espalhadas pelo imóvel. Suposto passado criminal do cantor Yuri Ramirez Natural de Campo Grande, Yuri Ramirez começou sua carreira musical ainda na adolescência, compondo suas primeiras músicas e conquistando reconhecimento no cenário sertanejo regional por sua voz marcante e presença de palco. Ao longo dos anos, participou de programas de televisão e rádio, consolidando-se como cantor e compositor.