Hoje é Dia: prevenção ao suicídio e doação de órgãos são os destaques

Aprovação no Senado, por 61 votos a favor e 20 contrários, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. Com a perda do mandato, assumiu a presidência o vice-presidente Michel Temer

Morte de Diana Spencer, princesa de Gales, em 1997 (27 anos). Conhecida como “princesa do povo”, Diana foi vítima de um acidente fatal quando o carro em que estava colidiu com uma pilastra do Túnel d’Alma, em Paris, na França, enquanto ela tentava fugir do assédio dos paparazzi