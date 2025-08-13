Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roberta Miranda diz que mundo sertanejo é ‘hipócrita’; entenda

Cantora Roberta Miranda fala da hipocrisia de cantores sertanejos que escondem ser da comunidade LGBTQIA+
Autor Lillian Santos
A cantora Roberta Miranda comentou sobre sua sexualidade e a comunidade LGBTQ+ ao confirmar seu novo relacionamento. Atualmente namorando o segurança Daniel Torres, de 24 anos, a sertaneja decidiu se pronunciar após comentários sobre sua orientação sexual.

Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não faz nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho”, afirmou em transmissão ao vivo no Instagram.

Abertamente bissexual, Roberta Miranda tem recebido críticas em seu perfil nas redes sociais pelo posicionamento honesto com o público que a acompanha, argumentando que outros músicos “escondem” suas sexualidades.

“Eu não quero falar, porque vocês não são bobinhos. Não adianta ter filho, não adianta casar, porque todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo, imagina se os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs? Não é uma hipocrisia?”, disse sem citar nomes.

Ainda na live, a cantora criticou homens da música sertaneja que, segundo ela, são “enrustidos”, ou seja, possuem relacionamentos públicos com mulheres, mas que também são da comunidade LGBT+.

“As pessoas sabem quem é quem. Ficam quietos, fingem que acreditam, né? (...) Quantos têm contrato aí só para dizerem que são casados. Enfim, é a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita”, concluiu.

