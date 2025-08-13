Roberta Miranda diz que mundo sertanejo é ‘hipócrita’; entenda

Cantora Roberta Miranda fala da hipocrisia de cantores sertanejos que escondem ser da comunidade LGBTQIA+ / Crédito: Paolo Martinelli/Divulgação

A cantora Roberta Miranda comentou sobre sua sexualidade e a comunidade LGBTQ+ ao confirmar seu novo relacionamento. Atualmente namorando o segurança Daniel Torres, de 24 anos, a sertaneja decidiu se pronunciar após comentários sobre sua orientação sexual. “Eu sou bi, ok? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Você não paga as minhas contas, não sente a minha dor, não faz nada por mim. Eu sou bi, com muito orgulho”, afirmou em transmissão ao vivo no Instagram.