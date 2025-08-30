Corpo de Verissimo será velado na Assembleia Legislativa do RS

A família de Luis Fernando Verissimo, que morreu na madrugada deste sábado (30) aos 88 anos, informou que o velório do escritor, um dos maiores nomes da literatura nacional, será realizado no salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, a partir do meio-dia.

Verissimo morreu na capital gaúcha, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia. Políticos e artistas lamentaram a morte do escritor, um dos mais populares da história do país. Ainda não há informações oficiais sobre o sepultamento.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou três dias de luto oficial no estado. "O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros. Autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro, Verissimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor", afirmou.

Em postagem nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a relevância do romancista, que trilhou trajetória como um dos maiores cronistas do país.