Moraes determina monitoramento presencial em área externa da casa de Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Foi determinada a vigilância dos veículos que saírem da residência de Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na manhã deste sábado, 30, que a Polícia Penal do Distrito Federal passe a realizar monitoramento presencial na área externa da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.

De acordo com o portal de notícias Uol, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, sugeriu que a tornozeleira era suscetível a falhas e que vigiar externamente o local demandaria um grande efetivo, por isso propôs a vigilância dentro da casa, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Veículos que saírem da casa de Bolsonaro serão fiscalizados

Devido ao risco de fuga de Bolsonaro, foi determinada a vigilância dos veículos que saírem da residência do ex-presidente. As fiscalizações serão documentadas e deverão indicar veículos, motoristas e passageiros.

Paulo Gonet, procurador-geral da República, já havia defendido a vigilância "em tempo real" das medidas cautelares impostas a Bolsonaro.

Segundo o G1, Gonet observa que não se aponta situação crítica de segurança no interior da casa. "Ao que se deduz, a preocupação se cingiria ao controle da área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características. Certamente, porém, que há se ponderar a expectativa de privacidade também nesses espaços".