Moraes determina monitoramento presencial em área externa da casa de Bolsonaro

Moraes determina monitoramento presencial em área externa da casa de BolsonaroEx-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Foi determinada a vigilância dos veículos que saírem da residência de Jair Bolsonaro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na manhã deste sábado, 30, que a Polícia Penal do Distrito Federal passe a realizar monitoramento presencial na área externa da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.
De acordo com o portal de notícias Uol, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, sugeriu que a tornozeleira era suscetível a falhas e que vigiar externamente o local demandaria um grande efetivo, por isso propôs a vigilância dentro da casa, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.
Veículos que saírem da casa de Bolsonaro serão fiscalizados
Devido ao risco de fuga de Bolsonaro, foi determinada a vigilância dos veículos que saírem da residência do ex-presidente. As fiscalizações serão documentadas e deverão indicar veículos, motoristas e passageiros.
Paulo Gonet, procurador-geral da República, já havia defendido a vigilância "em tempo real" das medidas cautelares impostas a Bolsonaro.
Segundo o G1, Gonet observa que não se aponta situação crítica de segurança no interior da casa. "Ao que se deduz, a preocupação se cingiria ao controle da área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características. Certamente, porém, que há se ponderar a expectativa de privacidade também nesses espaços".
Foram reveladas mensagens do celular de Bolsonaro, pela PF, nas quais ele aparece articulando com o filho e outros interlocutores para pressionar o STF a livrá-lo do processo por tentativa de golpe por meio de ameaças de sanções dos Estados Unidos.
Veja a determinação de Moraes na íntegra:
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), determino que a Polícia Penal do Distrito Federal, em complementação às medidas de monitoramento em curso, realize: “Vistoria nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu, para fins de incremento nas atividades de monitoramento”.
A documentação continua: “Monitoramento presencial na área externa da residência ('área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina com outros tantos de iguais características'), ou seja, na área que faz divisa com os demais imóveis, em virtude da 'maior exposição ao risco referido pela autoridade policial', como destacado pela Procuradoria Geral da República, em face da existência de "imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos", como salientado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, finaliza o decreto”.
