Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas

O órgão, que comemorou essa conquista em um comunicado, lembrou, no entanto, que "o tempo está se esgotando" para deter o declínio da biodiversidade.

Um programa de conservação na Inglaterra permitiu salvar 150 espécies de animais e vegetais em perigo de extinção, anunciou nesta quarta-feira (13) o Natural England, órgão público responsável pela proteção do meio ambiente.

O Natural England investiu mais de 13 milhões de libras (cerca de 17 milhões de dólares ou 90 milhões de reais) em um projeto de conservação destinado a proteger espécies animais e vegetais ameaçadas, entre elas a ave ostraceiro-europeu, os roedores 'water vole' e arganaz, o salmão-do-atlântico e a orquídea sapatinho.

"De Cornualha (sudoeste) ao condado de Cumbria (oeste) e Northumberland (nordeste), 63 projetos envolvendo 78 parceiros transformaram as paisagens e apoiaram a recuperação de 150 espécies, muitas das quais estavam à beira da extinção nacional", detalha o órgão em seu comunicado.

No total, mais de 15 mil animais e plantas foram reimplantados fora de seu território original no âmbito deste projeto, realizado entre agosto de 2023 e março de 2025.

O órgão também conseguiu reintroduzir o galo-lira no parque nacional North Yorkshire Moors (norte) e o retorno do gafanhoto 'grande-gafanhoto-do-pântano' no leste da Inglaterra, do qual não havia vestígios no local há 85 anos.