Um morto e 44 desaparecidos no Benim por queda de ônibus em um rio

Uma pessoa morreu e outras 44 estão desaparecidas no Benim após a queda de um ônibus de passageiros em um rio, na noite de sábado para domingo (17), indicou o Ministério do Interior deste país africano.

Em um comunicado publicado neste domingo, o ministro Alassane Seidou esclareceu que o motorista do ônibus que ia de Lomé a Niamey "perdeu o controle de seu veículo após colidir violentamente contra a grade da ponte sobre o rio Ouemé antes de cair na água".