A tragédia das 87 vítimas de fentanil contaminado na Argentina: 'Ele foi ao hospital para tirar cálculos e acabou morto'

Getty Images Familiares de Daniel Sebastián Oviedo, em meio a uma manifestação na cidade de La Plata, na Argentina Quando tinha cinco anos de idade, Leonel Ayala recolheu os restos de uma bola de futebol que havia sido destruída durante um jogo na sua casa em Florencio Varela, na província de Buenos Aires, na Argentina. Ele a consertou em poucos minutos, com a ajuda apenas de uma agulha e um pouco de linha.

"Uma das maiores recordações que tenho do meu irmão é que ele era a pessoa mais criativa e habilidosa que já conheci", conta David Ayala, o irmão mais velho de Leonel, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC. Leonel Ayala foi uma das vítimas fatais da aplicação clínica de um lote de fentanil contaminado na Argentina. O episódio foi qualificado como um dos "maiores escândalos de saúde da história do país". O juiz responsável pelo caso indica 87 mortos, mas a imprensa local afirma que existem outros nove casos sendo investigados. As autoridades investigam as mortes desde o final do ano passado. Elas examinam casos de pacientes que deram entrada em diversos hospitais do país, buscando tratamento para diferentes doenças. E, depois de receberem fentanil como analgésico, elas morreram devido a graves infecções bacterianas.

Entretanto, somente em maio deste ano, após reclamações de diversas instituições médicas, essas irregularidades com o fentanil clínico se tornaram conhecidas. As investigações afirmam que pelo menos 300 mil ampolas de fentanil foram infectadas por bactérias super-resistentes e distribuídas em diferentes centros médicos da Argentina. A maior parte dessas ampolas foi produzida pelos laboratórios HLB Pharma Group e Ramallo, que estão sendo investigados pelas autoridades locais.

O juiz federal encarregado do caso, Ernesto Kreplak, afirmou que os peritos médicos conseguiram detectar a presença das bactérias Klebsiella pneumoniae e Ralstonia pickettii nas pessoas mortas e nos frascos que continham fentanil. Getty Images Foram relatadas até o momento 96 mortes causadas pelo fentanil infectado por bactérias super-resistentes "Foram dois lotes", declarou o juiz à rede argentina Radio con Vos. "Um deles teve alta circulação e foi amplamente aplicado. Do outro, não se chegou a administrar nenhuma dose." Os familiares exigem não apenas justiça contra os responsáveis pela negligência médica, mas a elaboração de protocolos que permitam a rastreabilidade de certos medicamentos.

"Não se consegue fentanil em uma farmácia", explica Ayala. "[O produto] é de uso direto e, por isso, não existe forma de determinar precisamente qual lote foi usado ou quais ampolas continuam infectadas." O caso de Leonel Ayala Em meados de março, Leonel Ayala, formado em Educação Musical, começou a sentir dores abdominais que, pouco a pouco, foram se agravando. "No dia 15 de março, ele foi internado no hospital porque haviam encontrado um cálculo", conta seu irmão David. "Mas, por uma falha de procedimento, acabaram causando uma pancreatite."