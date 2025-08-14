Governo argentino eleva número de mortos por fentanil contaminado

O governo da Argentina elevou para 100 o número de mortos por fentanil contaminado, e apontou um laboratório local como responsável, em meio ao aumento da polêmica no país nesta quinta-feira, devido à lentidão da resposta à crise sanitária.

Desde maio foram registradas denúncias perante a autoridade de medicamentos e alimentos (Anmat) por mortes suspeitas após o uso do fármaco em hospitais de quatro províncias do país, além da capital, Buenos Aires.