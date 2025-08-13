Adultização: 'Vídeo de Felca conseguiu unir de Érika Hilton a Nikolas Ferreira e pauta cobrança por responsabilização das redes'

Reprodução/YouTube/@felcaseita Vídeo sobre adultização do influenciador Felca teve quase 34 milhões de visualizações no YouTube Adultização. Esta única palavra é o título de um vídeo de 50 minutos que em cinco dias alcançou quase 34 milhões de visualizações no YouTube, furou bolhas nas redes sociais e ampliou o debate sobre a segurança de crianças e adolescentes na internet. Publicado pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, o vídeo denuncia produtores de conteúdo que exploram crianças e adolescentes nas redes sociais, além de cobrar as plataformas que monetizam este tipo de vídeo.

O influenciador de 27 anos realiza um experimento: cria um perfil do zero e começa a curtir fotos de crianças em poses ou contextos sugestivos. O resultado que o influenciador apresenta é como o algoritmo do Instagram rapidamente se "condiciona" a entregar conteúdo sexualizado de crianças, replicando o comportamento de pedófilos e revelando como as redes sociais podem conectar redes de pedofilia. Um dos casos denunciados é de Hytalo Santos. Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Santos mostrava, em seu canal, adolescentes que ele chamava de "turma do Hytalo" e "filhos" fazendo danças sensuais, além de outros contextos com conotações sexuais. O perfil de Hytalo, que já era alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba desde 2024, foi derrubado do Instagram e do TikTok após o vídeo de Felca viralizar. O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento — com pena de seis meses a dois anos de prisão.

Em entrevista ao podcast PodDelas, Felca afirmou que passou a andar de carro blindado e seguranças para se proteger de ameaças após publicar vídeos com as denúncias. "Existe uma ameaça de processo. E gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar", afirmou. "Quando eu tive a ideia de fazer o vídeo, foi há mais de um ano", contou na entrevista ao podcast. "Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. É terrível a gente olhar essas cenas. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível."

O que é adultização Embora tenha ganhado destaque com o vídeo de Felca, a adultização não é um comportamento novo. É o que explica a advogada Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, organização que trabalha com a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, e professora doutora em Direito Constitucional na PUC-SP. "Adultização é não respeitar um desenvolvimento regular e saudável das crianças e impor padrões que são adultos. Mas precisamos lembrar que essa adultização de crianças acontece há muito tempo no país. Quando falamos de trabalho infantil, por exemplo, é sobre adultização. Quando fala de sexualização precoce ou de gravidez na adolescência, também", afirma. Para ela, o debate sobre a adultização pelas redes sociais tem a diferença de alcance e impacto.

"As consequências das violências contra crianças e adolescentes são sempre muito graves, seja presencial, no mundo real, ou no virtual. O que acontece é que, no mundo virtual, ela se espalha em outra velocidade", afirma. "As consequências dessa exposição também são muito perversas e talvez até mais, porque a criança explorada na internet vai crescer, mas aquela imagem vai ficar ali para sempre." Divulgação Ela ressalta que diversas organizações da sociedade civil denunciam o tema há muito tempo — como o Liberta, a Abrinq e o próprio Ministério Público. Mas sem os números que o influenciador alcançou.