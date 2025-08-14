Número de seguidores de Felca cresce 52% após vídeo

A repercussão do vídeo de Felca sobre adultização de crianças e adolescentes ultrapassou as redes sociais / Crédito: Reprodução/YouTube/Felca

O youtuber Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, ganhou destaque nas últimas semanas após denunciar a exploração de menores para a produção de conteúdos para as redes sociais, gerando um aumento de 52% no número de seguidores em seu perfil, de acordo com pesquisa realizada pela empresa de dados Nexus. O influenciador digital Hytalo Santos, um dos citados no vídeo, teve suas contas de mais de 20 milhões de seguidores desativadas no Instagram e TikTok após ser acusado de exposição com conotação sexual de adolescentes. A Justiça da Paraíba emitiu hoje, 14, um mandado de busca e apreensão em sua residência.