Número de seguidores de Felca cresce 52% após vídeo

Número de seguidores de Felca cresce 52% após vídeoDenúncia à adultização de crianças e adolescentes alavanca seguidores do influenciador
O youtuber Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, ganhou destaque nas últimas semanas após denunciar a exploração de menores para a produção de conteúdos para as redes sociais, gerando um aumento de 52% no número de seguidores em seu perfil, de acordo com pesquisa realizada pela empresa de dados Nexus.
O influenciador digital Hytalo Santos, um dos citados no vídeo, teve suas contas de mais de 20 milhões de seguidores desativadas no Instagram e TikTok após ser acusado de exposição com conotação sexual de adolescentes. A Justiça da Paraíba emitiu hoje, 14, um mandado de busca e apreensão em sua residência.
O vídeo postado no canal do Felca no Youtube ultrapassa 38 bilhões de visualizações e se tornou figura de debate na mídia e na internet, ocasionando uma série de ações legislativas.
Com o objetivo de fortalecer as punições e regras em relação a exploração e sexualização de menores, mais de 30 novos projetos de lei foram apresentados na Câmara dos Deputados até o momento.
Repercusão nas redes sociais
O nome do influenciador se encontra no Trending Topics Brasil, lista de assuntos mais comentados no dia do aplicativo X, desde a publicação do vídeo sobre adultização.
Figuras famosas na mídia e no cenário político também apoiaram o jovem de 27 anos em relação ao assunto, como o youtuber Felipe Neto, Danilo Gentili e Érika Hilton.
Apesar dos mais de 2 milhões de curtidas e 250 mil comentários no vídeo original, Felca decidiu não ativar a monetização do conteúdo, aumentando ainda mais sua aprovação entre os espectadores. "Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível", disse o paranaense em entrevista para o podcast PodDelas.
