Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Felca: deputados do Ceará propõem leis contra adultização infantil

Após denúncia de Felca, deputados do Ceará propõem leis contra adultização infantil online

Iniciativas surgem após denúncia de influenciador sobre exposição de crianças na internet
Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ter afirmado que pautará projetos sobre a proteção de crianças em redes sociais, parlamentares cearenses propõem projetos de lei relacionados ao assunto.

Motta citou como justificativa o vídeo de denúncia produzido pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, conhecido como Felca. Pelo menos dois parlamentares cearenses já planejam apresentar proposições sobre o tema.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No âmbito estadual, o deputado Sargento Reginauro (União Brasil) apresentou o que denominou de projeto de lei Frente de Enfrentamento Legal à Adultização de Crianças e Adolescentes (a sigla forma Felca). A proposição foi protocolada nesta segunda-feira, 11, na Assembleia Legislativa do Ceará, e pretende criar medidas mais rigorosas e diretrizes para prevenir e punir a adultização de crianças e adolescentes no Estado, bem como a exploração infantil no ambiente físico e digital.

Já na esfera federal, o deputado Célio Studart (PSD) protocolou, também nesta segunda, 11, projeto de lei que tipifica como crime a adultização e a erotização digital de crianças e adolescentes. A proposta altera o Código Penal para punir com reclusão de 3 a 6 anos e multa quem produzir, publicar ou compartilhar conteúdos que retratem menores de forma sexualmente sugestiva ou inseridos em contextos de erotização precoce, ainda que sem nudez explícita. O texto tem como coautor o deputado Reginaldo Veras (PV-DF).

Youtuber denunciou exploração de menores nas redes

O youtuber publicou na quarta-feira, 6, denúncia sobre a exploração de menores em redes sociais. O vídeo já ultrapassou 24 milhões de visualizações.

"O vídeo do Felca sobre a 'adultização' das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão", disse Motta em postagem nas redes sociais.

Felca denunciou o conteúdo do influenciador paraibano Hytalo Santos, que grava sua rotina ao lado de menores de idade. Santos passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposto aliciamento de menores. Além de expor casos como o de Hytalo Santos, Felca demonstrou como os algoritmos das plataformas facilitam a comunicação entre abusadores e pedófilos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar