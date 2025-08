Mulher é encontrada morta em piscina de motel em São Paulo

Funcionários localizaram o corpo após tentativas frustradas de contato. A vítima havia se hospedado com um homem, que retornou ao local no dia seguinte

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 16 horas. O caso foi registrado como “morte suspeita” e está sendo investigado pela Polícia Civil, segundo informações do Metrópoles.

Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta na piscina de uma das suítes do Motel Astúrias, na Zona Oeste de São Paulo , na tarde de sexta-feira passada, 1º.

Vítima se hospedou acompanhada de homem

Segundo relatos de funcionários do motel, a vítima havia feito uma reserva na noite anterior, quinta-feira, 31, acompanhada de um homem.

O acompanhante deixou o local algumas horas depois, sozinho, e retornou no dia seguinte — já após o corpo ter sido encontrado — na companhia de outra mulher.

No momento em que voltou ao local, o homem foi abordado pela polícia e conduzido ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde prestou depoimento.