Mulher agredida com 61 socos no RN poderá ficar com sequelas; suspeito segue preso

Vítima passou por cirurgia desta sexta-feira, 1°, para tratamento de múltiplas fraturas no rosto; foram identificadas fraturas na mandíbula, maxilar, maça do rosto e um trauma nasal

Juliana Garcia, agredida com 61 socos pelo namorado, Eduardo Cabral , dentro de um elevador em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, poderá ter sequelas. A informação foi confirmada pelo cirurgião-dentista Kerlison Paulino, responsável pela cirurgia de restauração, em entrevista coletiva realizada após o procedimento.

Segundo Kerlison, a vítima teve múltiplas lesões nos ossos da face, com ferimentos na mandíbula, maçã do rosto e maxilar, além de um trauma nasal. A agressão também teria fragmentado várias partes do rosto da mulher, o que deve dificultar a plena recuperação. As informações são da TV Ponta Negra Rio Grande do Norte.

“Nesse tipo de situação, na maioria dos pacientes a gente consegue fazer uma união perfeita desses ossos. Nessa situação a gente teve muitos fragmentos distantes uns dos outros mesmo com a fixação. Tivemos que usar placas mais rígidas, com perfis mais grossos, mais fortes, para que realmente tivesse uma condição mais apropriada para permanecer com o esqueleto facial de uma forma mais fixa”, detalhou Paulino.

O procedimento de reconstituição facial foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huol-UFRN) e levou 7 horas para ser concluído. A vítima agora está em recuperação e segundo projeção da equipe médica, deve receber alta em dois dias.