Operação investiga emendas parlamentares e desvio de R$ 15 milhões

Irregularidades indicam a execução de cerca de R$ 15 mi em recursos repassados a associação "por meio de termos de fomento com Ministério do Esporte"

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal (PF) deflagraram nesta terça-feira, 29, a Operação Korban. É para apurar o desvio de recursos públicos com origem em emendas parlamentares voltadas a eventos de esportes digitais.

Há irregularidades que indicam a execução de cerca de R$ 15 milhões em recursos públicos federais repassados a uma associação do Distrito Federal “por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, financiados com emendas parlamentares”, segundo a PF.