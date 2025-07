PF realiza operação contra tráfico internacional de armas com destino no Ceará / Crédito: Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 15, a Operação Ponte de Ferro, com foco em desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico e comércio internacional de armas de fogo e munições. O Ceará, mais precisamente no município de Novo Oriente, é um dos destinos de armamento que teria origem no Paraguai.