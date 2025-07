Aparelhos ocultos são usados para evangelizar indígenas isolados

Próximo à fronteira Brasil-Peru, no Vale do Javari, aparelhos movidos à energia solar foram identificados entre membros do povo Korubo. Os objetos, que recitam mensagens bíblicas em português e espanhol, fazem parte de dispositivos usados por missionários para evangelizar povos indígenas isolados ou de contato recente.

A descoberta foi compartilhada em uma investigação conjunta do jornal britânico Guardian com O Globo. No Brasil, as comunidades isoladas são protegidas pela Constituição, que reconhece, em seu artigo 231, a organização social dos povos nativos, definindo como dever do Estado a sua proteção.