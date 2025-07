Pesquisa identifica microplásticos em placentas de gestantes atendidas pelo SUS

Microplásticos são encontrados pela primeira vez em placentas de gestantes no Brasil / Crédito: O POVO.DOC

Uma pesquisa inédita identificou a presença de microplásticos em placentas e em cordões umbilicais de gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A contaminação, observada em pacientes de Macéio (AL), é a primeira do porte a ser registrada no Brasil e pode ter como origem a poluição marinha. Leia também: Ceará deve ter mínimas de 16°C e máximas de 38°C até este sábado, 26



Inédito também na América Latina, o resultado do estudo foi publicado nesta sexta-feira, 25, na revista científica Anais da Academia Brasileira de Ciências, por pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em parceira com a instituição havaiana University of Hawai'i at Mnoa. Para a pesquisa foram analisadas amostras de dez gestantes do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes e do Hospital da Mulher Dra. Nise da Silveira, ambos localizados em Maceió. Depois de coletados, os tecidos foram digeridos com solução de hidróxido de potássio, filtrados e analisados por meio de uma técnica de alta precisão. Processo identificou a presença de 229 partículas de microplásticos no material colhido, sendo 110 desses nas placentas e 119 nos cordões umbilicais. Entre os materiais mais encontrados estavam o polietileno (presente em embalagens plásticas descartáveis) e a poliamida (comum em tecidos sintéticos). Oito das dez amostras apresentaram mais microplásticos nos cordões umbilicais do que nas placentas, o que segundo pesquisa é um indicador de que essas partículas atravessam a barreira placentária e chegam até o feto.