MST denuncia tentativa de despejo de ocupação no RJ por parte de PM

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A propriedade fica próximo ao distrito de Travessão e, segundo o MST, pertence ao Grupo Othon – o mesmo que possui rede de hotéis – e estaria arrendada para uma cooperativa de produção de açúcar. Na localidade funcionavam as usinas açucareiras Cupim e Barcelos, antes de serem arrendadas. O MST alega que a terra é improdutiva e pede a aceleração de um processo de reforma agrária.

De acordo com dirigente do MST do Rio de Janeiro Mateus Santos, a ação da polícia é arbitrária e sem ordem judicial para reintegração de posse. Ele afirma ainda que faltam ainda análises sobre o valor da fazenda, para que o procedimento de reforma agrária seja homologado.

“A polícia, a todo momento, está nos tensionando querendo fazer o nosso despejo com base no interdito proibitório. Só com base no interdito, porque os proprietários não se manifestaram ainda e não pediram reintegração de posse”, explicou.

Interdito proibitório é um tipo de ação que tem por objetivo evitar que o detentor da posse de um bem tenha esse direito ameaçado.



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram