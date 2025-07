Zelador ajudou a conter agressor durante ataque em cola no RS

Polícia Civil segue as investigações para apurar motivações do crime / Crédito: Polícia Civil do RS/Divulgação

Um ataque com arma branca em uma escola municipal da cidade de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, deixou uma criança morta e outras três pessoas feridas, na manhã desta terça-feira, 8. O autor do crime é um adolescente de 16 anos, que foi contido por populares, entre eles o zelador da escola. A vítima fatal foi o estudante Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos. Outras duas crianças, meninas de 8 anos, também foram feridas e encaminhadas ao hospital — uma delas já recebeu alta. Uma professora de 34 anos foi atingida ao tentar conter o agressor.

O ataque ocorreu por volta das 10h na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, no centro da Cidade, onde cerca de 150 estudantes estavam no momento. Ataque ocorreu dentro da sala de aula De acordo com o coronel Carlos Alberto Aguiar, comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) Norte, o agressor usava duas facas e bombinhas dentro da escola para assustar as crianças. "Ele portava dois facões grandes e utilizou rojões que causaram buracos na sala de aula. Isso gerou pânico entre os alunos. O ataque ocorreu dentro da sala e na porta", afirmou o coronel. LEIA MAIS| Mais de R$ 50 milhões são bloqueados em operação contra desvio de recursos públicos no Ceará



Professora e vizinha agiram para proteger crianças Em entrevista à Folha de S.Paulo, uma professora do maternal, que pediu para não ser identificada, relatou o momento de tensão vivido na escola. “Estávamos em sala com crianças, uma mãe e alguns adultos. Começamos a ouvir gritos e alguém gritou para não abrirmos a porta. Então empurramos para evitar que o agressor entrasse”, contou.

A aposentada Ercinda Dala Corte, que mora em frente à escola, disse que estava no quintal quando ouviu os gritos. Rapidamente, abriu o portão de casa para acolher as crianças que fugiam do local: “Vi muitas crianças e professores correndo. Pedi para entrarem. Era a única forma de protegê-los”, disse à Folha. Jovem estava em tratamento psiquiátrico, segundo SSP O agressor é morador da Cidade e não possui antecedentes criminais. A Secretaria da Segurança Pública do RS confirmou que o adolescente estava em acompanhamento psiquiátrico há mais de um ano. Segundo o coronel Aguiar, no dia anterior ao crime, a mãe teria levado o jovem ao médico por notar que ele “não estava bem”.