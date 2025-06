Enem dos concursos: Edital do CNU será divulgado nesta semana; veja o que já se sabe

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, os cargos serão divididos em blocos por afinidade temática, para que o candidato possa concorrer a várias vagas pertencentes a uma mesma área, e definir a ordem de preferência, em caso de aprovação.

Veja qual área estará englobada em cada bloco:



Bloco 1: Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social



Bloco 2: Cultura e Educação



Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia



Bloco 4: Engenharias e Arquitetura



Bloco 5: Administração



Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico



Bloco 7: Justiça e Defesa



Bloco 8: Intermediário – Saúde



Bloco 9: Intermediário – Regulação

A banca organizadora do certame será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Do total de vagas ofertadas, 3.144 são para cargos de nível superior e 508 para os de nível intermediário, sendo 2.480 de provimento imediato, e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

CNU: Confira cronograma previsto

As provas do CNU serão aplicadas em duas datas em 228 municípios de todas as regiões do país. As provas objetivas de todos os cargos estão agendadas para 5 de outubro. Somente os aprovados na primeira fase serão convocados a fazer a discursiva da segunda fase, em 7 de dezembro.