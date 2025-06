'Pilotados por um cego': ventos da inclusão sopram no Rio de Janeiro

Pedro Silva (à direita) pilota barco ao lado de Fernando Araujo em aula de vela organizada pela ONG Nas Mares na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

Fernando Araújo sente a brisa do mar em seu rosto enquanto segura o leme do veleiro que navega pela Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele pilota com confiança, ainda que não consiga ver a bela paisagem ao redor. "Vocês estão sendo pilotados por um cego!", diz Araújo para os tripulantes, que incluem quatro pessoas com deficiência visual ou auditiva, e vários instrutores.

Durante três dias intensos, este grupo recebeu treinamento teórico e prático a bordo de embarcações em uma marina privada do Rio, em frente ao famoso Pão de Açúcar. Leia mais Símbolos para PcD e de acessibilidade: quais são e o que significa? Sobre o assunto Símbolos para PcD e de acessibilidade: quais são e o que significa? A experiência resultou em uma expedição pelas águas da baía em um veleiro monocasco de 40 pés. "É uma parada muito diferente, nunca me imaginei pilotando um barco", diz Araújo, de 31 anos, que perdeu a visão ainda recém-nascido. "Normalmente, as pessoas com deficiência ficam se isolando, não querem fazer uma parada nova. Eu gosto de esportes radicais, isso me conquistou também

" Fernando Araújo

Araújo percebe claramente as oscilações da embarcação sob seus pés e a direção do vento, que usa para ajudá-lo a pilotar. Além disso, ele descobriu que sua experiência como atleta profissional de skate adaptado também é útil para navegar, graças "a essa parte sensorial", orgulha-se. Sensibilidade "Acredito que todo mundo é capaz, mas a sensibilidade deles é surpreendente. Conseguir navegar um barco desse tamanho, com esse peso, e milimetricamente acertar o rumo, é realmente algo especial", disse Juliana Poncioni Mota, fundadora da organização de conservação 'Nas Marés' e líder do projeto 'Navegando com Sentido'. A fundadora da Nas Mares, Juliana Poncioni, reage em uma aula de vela organizada pela ONG Nas Mares na Baía de Guanabara. Durante três dias intensos, um grupo de pessoas com deficiência visual e auditiva recebeu treinamento teórico e prático a bordo de barcos na principal marina do Rio, em frente ao emblemático morro do Pão de Açúcar Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O Brasil, com uma população de 210 milhões de habitantes, tem 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual e 2,3 milhões com deficiência auditiva, segundo o IBGE. A lei brasileira de inclusão, aprovada em 2015, estabeleceu parâmetros para garantir a participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas e recreativas. "Eu nasci com deficiência visual, tenho 44 anos, e sinto que de uns 10 anos para cá, as coisas estão muito mais fáceis do que há 30 anos" para praticar esportes, avalia Eduardo Soares, professor de educação física e montanhista que viajou de São Paulo para fazer estas aulas de navegação.