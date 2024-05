Entenda a importância do cão-guia para pessoas com deficiência visual

No dia 24 de abril é celebrado o ‘Dia Internacional do Cão-Guia’, em homenagem ao papel dos pets na promoção de autonomia para pessoas com deficiência visual. Na data, também é ressaltado a importância do treinamento dos cães para exercer essa função, que não é nada simples e exige alguns cuidados.

Como é o treinamento do cão-guia ?

Segundo Marina Meireles, médica veterinária comportamentalista no Nouvet (centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo), o treinamento começa quando os cães são filhotes. “Eles são selecionados com base em suas características de temperamento, inteligência, obediência e disposição para o trabalho. Durante o processo, aprendem uma variedade de comandos, desde caminhar em linha reta até desviar de obstáculos e reconhecer sinais de trânsito. Após a conclusão do treinamento, os cães são cuidadosamente combinados com um usuário, considerando fatores como estilo de vida, personalidade e preferências”, esclarece a veterinária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Habilidades ensinadas aos cães

Além dos comandos básicos, os cachorros são treinados para tomar decisões independentes, focadas em manter a segurança de seus tutores. Isso inclui avaliar quando é seguro atravessar uma rua, por exemplo, e agir para evitar perigos potenciais. Essa habilidade é essencial para garantir a autonomia das pessoas que dependem dos animais para se locomover em ambientes urbanos.