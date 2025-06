Integrantes de banda de forró ficam feridos após ônibus tombar no interior da Bahia

Acidente ocorreu no sudoeste da Bahia, neste sábado , 28

Três músicos e três funcionários da banda de forró Coração Cigano ficaram feridos após sofrerem um acidente no trecho da estrada entre a região de Ribeirão do Largo e Itambé, no sudoeste da Bahia. O ônibus da banda tombou após perder o freio e bater em um barranco.

Segundo informações preliminares, os passageiros foram arremessados para fora do veículo diante da força do impacto. Eles foram retirados dos destroços do ônibus por populares, que acionaram o Samu.