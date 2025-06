Lula determina que Itamaraty faça o translado do corpo de Juliana Marins

O presidente conversou com o pai da jovem para prestar solidariedade e informar que o ministério dará "todo o apoio a família!"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou, na tarde desta quarta-feira, 26, que já determinou ao Itamaraty que realize o translado do corpo da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia.

Por meio de uma publicação em sua conta oficial no Instagram, o presidente comunicou que conversou por telefone com Manoel Marins, pai de Juliana, para prestar solidariedade e garantir que o Ministério das Relações Exteriores dará todo o apoio necessário à família — incluindo o transporte do corpo de volta ao Brasil.