Causa e hora da morte de Juliana Marins serão definidas por exames na Indonésia

Corpo de Juliana Marins é levado a hospital após resgate de 15 horas / Crédito: reprodução / Instagram @julianamarins

O corpo da publicitária Juliana Marins, de 26 anos, foi entregue ao Hospital Bhayangkara, na Indonésia, após ser resgatado de um desfiladeiro no Monte Rinjani. Os exames para determinar a causa e a hora exata da morte serão realizados antes da liberação do corpo para a família e posterior repatriação ao Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Juliana foi encontrada morta na terça-feira, 24, quatro dias após cair de uma trilha no Monte Rinjani, segundo maior vulcão da Indonésia. O local de difícil acesso e as más condições meteorológicas dificultaram o trabalho das equipes de resgate. LEIA MAIS | Especialistas da Indonésia analisam por que brasileira não foi resgatada com vida de vulcão Içamento e trajeto até o hospital duraram 15 horas Imagens gravadas por brigadistas da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) mostram o momento em que o corpo foi içado do penhasco com o uso de cordas. O transporte até o hospital, que fica na cidade de Sembalun, levou 15 horas. O chefe da operação, marechal do ar Muhammad Syafi’i, explicou que a retirada não pôde ser feita por via aérea, devido ao clima instável. “A entrega do corpo ao hospital marca o fim da nossa atuação direta”, afirmou em entrevista à emissora TvOneNews.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Etapas do resgate do corpo de Juliana Marins A operação começou às 6 horas da manhã de quarta-feira em Lombok (17 horas de terça, no horário de Brasília), com a entrada da equipe de resgate no desfiladeiro. O corpo de Juliana e os socorristas foram içados até o ponto de ancoragem às 13h51min (2h51min no Brasil). Às 15h50min, o comboio iniciou a descida rumo à cidade mais próxima, e por volta das 20h40min (9h40min no Brasil), o corpo foi entregue ao hospital.