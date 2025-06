Menina de 14 anos é atingida por bala perdida dentro de escola no Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-RJ) informou que a adolescente se encontra estável após atendimento

LEIA TAMBÉM | Empresário que atropelou e matou jovem no Meireles vai responder por homicídio doloso

Na manhã desta terça-feira, 24, uma adolescente de 14 anos foi baleada dentro do Centro Educacional José de Paiva Netto, na avenida Dom Hélder Câmara, 3059, Del Castilho, Zona Norte do Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (SSP-RJ), o tiro teria sido disparado por uma pistola, mas que agentes buscam imagens de câmeras de segurança na região para identificar a autoria do disparo. O caso é investigado pela 23ª DP (Méier).

A corporação disse ainda que no momento do incidente, não havia operações da Polícia Civil nem da Polícia Miliar nas proximidades da escola.

A jovem recebeu socorro ainda na escola e foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-RJ) informou que a adolescente se encontra estável após atendimento.

O POVO tentou entrar em contato com a ONG Legião da Boa Vontade (LBV), que cuida da instituição escolar. A LBV disse que presta apoio à família e segue acompanhando a evolução do estado de saúde da jovem.