Parada LGBT+ de SP discute o envelhecimento em meio à festa e reflexão

Maior evento LGBT+ do mundo, Parada de SP reúne milhões e discute envelhecimento, famílias trans e o direito de viver com dignidade na velhice / Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Com milhares de participantes, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo levou a questão do envelhecimento da população LGBTQIAP+ ao centro da discussão e da festa. Na Avenida Paulista completamente lotada — a organização estima um público de 4 milhões de pessoas — os 17 trios elétricos desfilaram a partir das 13h, em direção ao centro da cidade.

Considerado há anos o maior evento pela diversidade do mundo, a parada trouxe esse tema para o centro do debate pela primeira vez em suas 29 edições. A pauta foi comemorada pelo ativista Norivaldo Júnior, integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que acompanhou o evento ao lado do marido, o publicitário Rodrigo Souza. Parada LGBT+: importância do tema "Quando a diretoria da parada anunciou que o tema seria o envelhecer, foi uma grande alegria para nós, do conselho. A comunidade LGBT passou por uma lacuna durante a década de 1980 e perdeu muitas de suas referências. Hoje, conseguimos fazer — ou tentar fazer — com que esta geração tenha uma velhice melhor do que a minha", afirmou.

"Infelizmente, há uma geração chegando que está muito ligada às questões do corpo e que, de certa forma, nos empurra de volta para o armário, porque não consegue nos enxergar, enquanto idosos, como parte do movimento. [...] Por isso, é tão importante que a parada deste ano tenha escolhido o envelhecimento como tema”, relatou Nori, como é conhecido o ativista. Amor entre gerações Ele e o marido formam um casal de gerações diferentes, com 62 e 35 anos. “Estamos juntos há 14 anos. Temos uma diferença de idade de 27 anos, e acredito que isso não importa. Se há amor, carinho, é preciso entender que o amor é uma construção. Leva tempo, paciência e muito companheirismo”, resumiu, emocionado, Rodrigo.

Parada LGBT+: famílias trans em destaque Ao som de música eletrônica e do bater de leques, a parada reuniu amigos e casais de todas as idades, além de famílias, em um ambiente de celebração e consciência. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Um dos primeiros blocos a desfilar foi o das famílias de crianças transgênero: o Bloco Crianças e Adolescentes Trans Existem, que participa do evento há quatro anos. Thamirys Nunes, de 35 anos, presidente da ONG Minha Criança Trans, é mãe de uma criança trans de 10 anos e ativista pelos direitos infantojuvenis. “A gente vem numa busca por visibilidade, para mostrar que crianças e adolescentes trans existem, que precisam de direitos, e que nossas famílias são como qualquer outra. [...] Estamos aqui para dizer que somos famílias, como quaisquer outras. E vamos continuar lutando pelas nossas crianças e adolescentes trans, porque, se precisam de futuro, esse futuro começa com reconhecimento”, declarou.