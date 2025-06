Desaparecimento de brasileira em trilha de vulcão: veja o que se sabe

Jovem brasileira desaparece em trilha de turismo de aventura em um vulcão na Indonésia; resgate é dificultado e família denuncia omissão. / Crédito: Reprodução/ Instagram@resgatejulianamarins

Enquanto o tempo avança e as condições climáticas dificultam as buscas, a família cobra ação urgente das autoridades locais e denuncia irregularidades nos vídeos divulgados pela embaixada brasileira. O caso mobiliza redes sociais, autoridades brasileiras e indonésias. Desaparecimento de brasileira: o sumiço e local

Segundo informações da Agência Brasil, Juliana realizava uma trilha no vulcão Rinjani, quando teria escorregado e caído em uma área de difícil acesso durante o trajeto. O acidente ocorreu na sexta-feira, 20, e desde então, equipes de resgate têm enfrentado obstáculos severos para alcançar a jovem. A região é conhecida por sua geografia acidentada e atividade vulcânica constante.

Desaparecimento de brasileira: ventos fortes atrasam operações de resgate

Os trabalhos de resgate foram suspensos temporariamente neste domingo, 22, devido a ventos fortes e instabilidade climática. A operação de resgate, que depende do uso de helicópteros e cordas, tem enfrentado dificuldades por conta da topografia e do risco de novas quedas na área do acidente. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Já são mais de 50 horas desde o acidente sem que a brasileira tenha sido encontrada, o que aumenta a apreensão da família e de autoridades brasileiras. As buscas envolvem bombeiros, equipes de montanhismo e unidades locais de resgate, mas até agora não houve sucesso na localização de Juliana.

Desaparecimento de brasileira: família contesta versão oficial e cobra agilidade

A situação tem gerado tensões entre os familiares da jovem e a embaixada do Brasil na Indonésia. A Gazeta Brasil revelou que a família acusa representantes diplomáticos de manipular vídeos do suposto local do acidente e de não fornecer informações claras sobre o andamento do resgate. A irmã de Juliana, em vídeos divulgados nas redes sociais, chegou a afirmar que os materiais enviados “não condizem com a realidade” e que estão “forjando informações para encerrar o caso”. O Jornal da Fronteira também repercutiu o posicionamento da família, destacando o relato da irmã, que está em contato direto com os serviços locais e diz não confiar na atuação da embaixada brasileira em Jacarta.