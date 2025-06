Alerta máximo na Indonésia por vulcão em erupção

Um vulcão em erupção no leste da Indonésia lançou uma enorme coluna de cinzas no céu nesta terça-feira (17), informaram as autoridades, que elevaram o nível de alerta para o máximo.

O Monte Lewotobi Laki Laki, um vulcão de cume duplo com 1.584 metros de altitude na ilha turística de Flores, entrou em erupção às 9h35 GMT (6h35 em Brasília), segundo um comunicado da agência de vulcanologia.