Filme sobre musical negro vence festival In-Edit Brasil

A decisão foi divulgada na sexta-feira (20), na 17ª edição do festival, que contou com recorde de participantes, segundo os organizadores.

O documentário faz uma profunda pesquisa de arquivos para reconstruir a trajetória de um espetáculo de teatro de revista que percorreu mais de 90 países ao longo de suas duas décadas e meia de atividade, mas, no Brasil, acabou experimentando um apagamento histórico. O filme traz depoimentos de ex-integrantes do Brasiliana e apresenta episódios curiosos, como a relação do grupo com estrelas de Hollywood, como Marlon Brando e Elizabeth Taylor.

O prêmio foi concedido por um júri formado pela pesquisadora e crítica de cinema Viviane Pistache, o cineasta e produtor Dácio Pinheiro e o jornalista, roteirista e escritor Gilberto Porcidonio.

"Este ano o festival premia um filme que tanto diz sobre um Brasil que samba e sangra, mas que é absurdamente desconhecido, ainda que profundamente familiar. Um filme que reconstrói uma história fundamental, sobre um Brasil que por 25 anos circulou pela Europa, com corpo de baile, maestro e trilha sonora e que escreveu um capítulo da nossa história, agenciando talentos e sonhos de modo (in)consciente. Um filme que resgata uma pesquisa de arquivo que é um patrimônio imemorial, com direção de um cineasta que tem pavimentado a história do cinema negro como cinema brasileiro na diáspora", escreveu o júri, em sua decisão.

Premiado diretor e escritor, conhecido por sua obra que aborda o negro na sociedade brasileira, Joel Zito Araújo é autor do livro e do documentário A Negação do Brasil, melhor filme brasileiro do Festival É Tudo Verdade 2001, e do longa ficcional As Filhas do Vento (2004), ganhador de 8 prêmios no Festival de Gramado. Sua obra abrange uma longa lista de filmes de curta e média metragens e outras obras longa duração.