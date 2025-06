Cantora brasileira morre após cirurgia estética na Turquia

A cantora brasileira Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 anos, morreu após passar por procedimentos estéticos em uma clínica no distrito de Tuzla, em Istambul, na Turquia .

Com cerca de 800 mil seguidores nas redes sociais, Ana Bárbara vivia em Maputo, Moçambique, ao lado do marido, o cantor moçambicano Elgar Miles, conhecido como DeHermes.

Os dois haviam se casado no início de maio e viajaram à Turquia para uma espécie de lua de mel combinada com uma permuta comercial: os procedimentos seriam realizados sem custo, em troca de divulgação da clínica. O caso aconteceu no dia 16 de junho.

