Arraiá Brasil: festa baiana entra na transmissão da EBC e rede pública

A festa se intensifica no Arraiá Brasil 2025! Neste final de semana, a transmissão dos principais festejos juninos do Nordeste naem parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), apresenta duas grandes novidades: a entrada da TVE Bahia , que se junta ao projeto para mostrar ao vivo o clima do São João nas cidades baianas de Salvador e Amargosa, e a realização de transmissão extra na terça-feira (24), levando ainda mais música, tradição e cultura popular para todo o país.