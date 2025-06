Livro que Dom Philips escrevia quando foi assassinado é publicado

Jornalista, junto do ativista Bruno Pereira, foi assassinado em 5 de junho de 2022. A obra foi finalizada por amigos e exalta o convívio com os povos originários e a floresta

No marco de três anos do assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira, o livro Como salvar a Amazônia: Uma busca mortal por respostas (Companhia das Letras, 2025) foi publicado. Ambos pesquisavam para a obra quando o crime aconteceu.

Jornalista, Philips relata o que viu: a pressão do agronegócio, o desmatamento intenso e a ameaça aos povos originários. Apesar disso, exalta o convívio com a população e com a floresta como vetores para uma relação cordial plenamente capaz de salvar o ecossistema.