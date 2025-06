Cacau Show: entenda acusações contra dono da marca e o que diz a empresa

A denúncia aponta que colaboradores e franqueados eram incentivados — e em alguns casos pressionados — a participar de encontros motivacionais com características de culto, além de serem submetidos a condutas que ferem normas básicas de respeito no ambiente de trabalho.

Empresa cearense de turismo é alvo de denúncia de crime contra o consumidor; ENTENDA



As acusações vieram à tona em maio de 2025, quando relatos começaram a circular nas redes sociais e foram posteriormente formalizados junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), que instaurou uma investigação para apurar as condições laborais dentro da empresa.

Os depoimentos envolvem não só ex-funcionários da matriz como também franqueados que atuam em diferentes regiões do Brasil. A promotoria apura supostas práticas de assédio, más condições de trabalho e um ambiente descrito por denunciantes como “psicologicamente opressivo”.

Cacau show: reuniões com “rituais” e linguagem espiritualizada



De acordo com reportagem do Metrópoles, os encontros promovidos pela empresa incluíam dinâmicas com gritos de guerra, meditações coletivas e uso de uma linguagem motivacional com forte teor espiritualizado.