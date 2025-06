Após sete anos de viagem ao redor do mundo, irmãos chegam ao Brasil

Depois de sete anos de viagem em veleiro em alto mar para explorar o mundo, os irmãos Lucas Katoosh, 29, e Neto Katoosh, 32, chegaram no munícipio de Ubatuba, no Estado de São Paulo, no último dia 17. A partida teve início em março de 2018 e foi concluída no píer do Saco da Ribeira, com chegada na marina às 11 horas.

Os irmãos brasileiros compartilharam as aventuras pelas redes sociais. O perfil no Instagram soma 1 milhão de seguidores, 542 mil inscritos no YouTube, 110 mil seguidores no TikTok e 21 mil seguidores no Facebook.