Fisiculturista sobre ataque transfóbico em banheiro de academia em Recife

Kely Moraes foi confundida com uma mulher trans devido ao seu porte físico e sofreu agressões verbais, além de ser impedida de usar o banheiro

Kely, que é mulher cis, foi confundida com uma mulher trans devido ao seu porte físico e sofreu agressões verbais na frente de outras pessoas da academia. O episódio foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais, gerando uma onda de apoio à profissional.

A personal trainer e fisiculturista Kely Moraes, de 45 anos, foi alvo de um ataque transfóbico ao ser impedida de usar o banheiro feminino em uma academia localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta segunda-feira, 26.

Durante a confusão, um homem que acompanhava a aluna se juntou às agressões, sugerindo que Kely deveria usar um “banheiro inclusivo” no andar inferior e até tentou bloquear a passagem da mulher ao banheiro.

A fisiculturista afirmou que esta não foi a primeira vez que enfrentou olhares e comentários preconceituosos devido ao seu porte físico, mas que nunca havia sido alvo de um episódio tão grave.

“Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Sou uma pessoa digna do meu trabalho. Estudei para isso. Estou no lugar onde Deus me colocou. E por que eu não posso ir ao banheiro?”, desabafou em um dos vídeos publicado em seu Instagram.

Academia abriu investigação interna

Após o episódio, a academia iniciou um procedimento interno para apuração. Kely Moraes registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Boa Viagem. O caso está sendo tratado como injúria e constrangimento ilegal.