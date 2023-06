Musculação na adolescência: conheça os riscos e os benefícios

A busca por um corpo definido tem começado cada vez mais cedo. Na infância, nos acostumamos a ver super-heróis e queremos ser tão fortes quanto eles. Na adolescência, os modelos são outros. “Vemos muitos famosos postando fotos dos seus corpos sarados ou atletas com corpos esculturais. Com isso, criamos um ideal de boa aparência, mas, para alcançá-la, é essencial buscar a qualidade de vida”, analisa o preparador físico Andrei Ferraz.

Devido a tantas influências externas, a busca por um corpo definido leva os adolescentes, cada vez mais cedo, para as academias. E é nesse momento que surge uma questão: adolescentes podem ou não fazer musculação?

Tudo na medida certa

Diferentemente do que muitos costumam pensar, a musculação pode ser benéfica para os adolescentes, desde que feita com a orientação de um profissional adequado. Segundo Andrei Ferraz, não existe uma idade certa para começar as atividades musculares.

“Mas existem professores que preferem indicar a musculação só a partir dos 14 anos, quando o processo de crescimento já está bem estabelecido”, acrescenta. Dessa forma, o papel da musculação seria o de um exercício funcional. “O objetivo é melhorar a agilidade e qualidade nas atividades do dia a dia”, explica o preparador físico.

Cuidados importantes

A musculação pode oferecer diversos benefícios para o adolescente, como aumentar a autoestima, a força e a resistência muscular, diminuir lesões e melhorar o desempenho esportivo. Mas é preciso praticá-la de forma adequada. “Os aparelhos permitidos são todos aqueles que vão trabalhar movimentos e cargas usados no dia a dia, evoluindo com o passar do tempo e da idade”, explica Andrei Ferraz.

Musculação para a saúde

Além disso, a musculação pode ser benéfica para a saúde como um todo. “Alguns médicos falam, inclusive, do crescimento ósseo, da manutenção e do ganho da massa magra e citam a importância da atividade física também no controle da ansiedade e obesidade, na melhora no sono e aspectos hormonais, entre outros”, completa o personal trainer Andrétt Costa.

O preparador físico Andrei Ferraz ainda cita outras vantagens da musculação, como aumento da densidade mineral óssea, melhora postural, aumento do condicionamento físico, melhora da composição corporal e maior concentração de sangue e nutrientes nos músculos durante e depois do exercício.