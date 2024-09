Atriz da Globo denuncia transfobia em voo após pouso de emergência

Isis Broken, atriz de 'No Rancho Fundo', da Globo, afirma ter sido vítima de transfobia por parte de funcionário da Azul

“Eu falei que meu nome era Isis, que era ‘senhora’, e ele me chamou de ‘senhor’, um completo desrespeito. Eu pedi o crachá dele para saber o nome, mas ele não queria me dar o nome”, relatou.

Em entrevista à TV Bahia, a atriz contou que foi buscar informações com um comissário de bordo da Azul sobre a pane que levou ao pouso, e no momento foi tratada pela expressão “senhor”.

A atriz Isis Broken afirmou ter sido vítima de transfobia por parte de um tripulante da Azul. Atualmente na novela “No Rancho Fundo” , da Globo, Isis foi uma das passageiras do voo AD4032, que ia de Recife (PE) para o Rio de Janeiro (RJ), mas precisou pousar em Salvador (BA) na manhã desta segunda-feira, 30, após um problema na aeronave .

Em publicação no Instagram, Isis recorda que o comissário “insistiu” em tratá-la pelos pronomes errados, mesmo ela tendo o corrigido outras vezes.

“Já estava desestabilizada com toda a situação, com medo e aflita, foi um total desrespeito comigo e com todos aqueles que passaram por esse trauma, inacreditável que tivemos que passar por isso”, conta.