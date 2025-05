Veja como trabalhar com cibersegurança e engenharia de dados

Áreas de cibersegurança e engenharia de dados oferecem boas oportunidades de trabalho (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Empreendeer

A mão de obra especializada em áreas como cibersegurança e engenharia de dados é escassa e bastante disputada. De acordo com a pesquisa “Escassez de Talentos 2025”, realizada pela Manpower Group, 81% das empresas brasileiras enfrentam obstáculos para contratar profissionais qualificados. O estudo ouviu mais de 40 mil companhias em 42 países e posicionou o Brasil entre os primeiros colocados no ranking de países com maior escassez de talentos. No setor de Tecnologia da Informação, o cenário é ainda mais crítico: 84% das organizações relatam carência de profissionais aptos.

Para Kristian Capeline, coordenador da Escola de Tecnologia da Informação da Universidade Positivo (UP), áreas como cibersegurança e engenharia de dados estão em evidência devido à acelerada transformação digital das empresas. "Com o crescimento do uso da inteligência artificial e da computação em nuvem, proteger dados sensíveis e garantir a integridade dos sistemas tornou-se prioridade", explica. Por isso, cursos voltados à formação nesses campos apresentam altos índices de empregabilidade. Regulamentações de proteção de dados Novas regulamentações de proteção de dados entraram em vigor em diferentes partes do mundo — como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), no Brasil, e a GDPR (General Data Protection Regulation), na Europa. Isso aumenta a demanda por profissionais especializados para assegurar conformidade e evitar riscos de vazamento de informações. "Na engenharia de dados, a explosão do volume de informações geradas diariamente exige profissionais capacitados para operar ferramentas que organizem, estruturem e tornem esses dados utilizáveis na tomada de decisões estratégicas", complementa Kristian Capeline.

Dificuldades em encontrar profissionais capacitados Kristian Capeline observa que a formação acadêmica tradicional, que geralmente leva pelo menos três anos, não acompanha a velocidade com que novas tecnologias surgem. Apesar dos bons salários, o mercado ainda atrai poucos candidatos. “Cibersegurança e engenharia de dados exigem conhecimento técnico avançado, que combina matemática, programação e domínio de infraestrutura de TI, entre outros. Esses fatores costumam afastar uma parcela significativa de possíveis estudantes”, esclarece. O coordenador acrescenta que ainda se fala pouco sobre a grande quantidade de oportunidades disponíveis atualmente — e sobre a tendência de crescimento dessa demanda nos próximos anos. “Essas áreas exigem atualização constante, alto nível de autodidatismo e certificações específicas. Isso acaba gerando uma lacuna entre o que as empresas buscam e a disponibilidade de profissionais preparados”, justifica. Salário de profissionais de cibersegurança e engenharia de dados Impulsionada pelas regulamentações voltadas à segurança da informação, a área de cibersegurança oferece salários atrativos, que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil. No caso da engenharia de dados, a remuneração pode facilmente ultrapassar os R$ 13 mil. A variação depende do nível de especialização, do porte da empresa e dos planos de carreira.

Profissionais capacitados são a linha de frente contra ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock) Importância da mão-de-obra qualificada A contratação de profissionais qualificados é essencial para garantir a proteção das empresas. “Profissionais capacitados são a linha de frente contra ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados. No contexto atual, no qual ransomware, phishing e vulnerabilidades em IA estão em ascensão, a falta de competências especializadas pode levar a respostas inadequadas, aumentando os impactos de ataques”, explica Fábio Mostafe, especialista em Segurança da Informação da Tecnobank. Dessa maneira, os profissionais especializados se tornam fundamentais para a segurança da informação. “Investir em formação constante e atrair talentos qualificados são passos essenciais para garantir a proteção de sistemas complexos, conduzir análises de vulnerabilidades e desenvolver políticas de segurança robustas. Em um cenário de escassez global de talentos, essa prioridade também fortalece a resiliência organizacional”, pontua Fábio Mostafe.

Como começar nas áreas de cibersegurança e engenharia de dados Quem deseja ingressar em uma dessas áreas deve construir uma base sólida em tecnologia da informação, por meio de graduações como Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software ou Engenharia da Computação. Para cibersegurança, especificamente, é fundamental ter conhecimentos sobre redes de computadores, sistemas operacionais e linguagens de programação básicas. Certificações complementares à graduação também são valorizadas. Já a engenharia de dados exige o domínio de bancos de dados SQL e NoSQL, além de familiaridade com ferramentas de processamento como Apache Spark e Hadoop e linguagens como Python e SQL. Destacando-se no mercado Segundo Kristian Capeline, além do conhecimento técnico, é essencial desenvolver habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas complexos e aprendizagem contínua. “Soft skills como comunicação eficaz e trabalho em equipe são cada vez mais valorizadas, pois muitas soluções tecnológicas exigem colaboração entre diferentes áreas — e profissionais de TI com essas competências estão se tornando raros no mercado”, detalha.