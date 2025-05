Brasil registra mais de um milhão de picadas de escorpião entre 2014 e 2023

O Brasil registrou mais de um milhão de picadas de escorpião entre os anos de 2014 e 2023. Os dados são de uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp).



No período, foram 1.171.846 acidentes com escorpiões registrados. As regiões Sudeste, com 49,5% dos registros, e Nordeste, com 37,5%, apresentam o maior número de casos. A projeção é que, nos próximos dez anos, os incidentes passem de dois milhões.