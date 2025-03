Idoso reencontra mãe após 50 anos graças à iniciativa social

Após 50 anos sem contato, um idoso em situação de rua reencontrou a mãe graças a uma iniciativa da assistência social de Guarujá, no litoral de SP

Um reencontro emocionante marcou a vida de José Walter da Silva, de 75 anos. Após passar décadas sem contato com a família, ele pôde rever a mãe, de 90 anos, graças a uma ação da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (Sedeas) de Guarujá, no litoral de São Paulo.

Durante um atendimento na unidade, José revelou à equipe da Sedeas que estava há 50 anos sem contato com a mãe e a irmã, além de não ver os filhos há mais de três décadas.

Natural de Santa Rita, na Paraíba, José deixou sua terra natal há mais de 20 anos em busca de trabalho no estado de São Paulo. Ele viajou acompanhado de um amigo, mas acabou sendo abandonado e, sem recursos, tornou-se uma pessoa em situação de rua em Guarujá.

Poucas horas depois, a iniciativa deu resultado: uma sobrinha do idoso entrou em contato informando o paradeiro de uma de suas filhas. A partir disso, outros parentes foram localizados.

Sensibilizada pela história, a coordenadora do abrigo, Rúbia Gabriela, decidiu agir. Ela publicou um relato sobre José em uma página de compras e vendas da cidade de Santa Rita (PB), esperando encontrar algum familiar.

Reencontro emocionante



Com as conexões restabelecidas, Rúbia organizou uma chamada de vídeo entre José e sua mãe. Emocionada, a idosa contou que havia sonhado com o filho na noite anterior. A irmã de José, que ainda era criança quando ele deixou a Paraíba, também se comoveu ao revê-lo.

A família deseja recebê-lo de volta, mas enfrenta dificuldades financeiras para custear a viagem. Diante disso, a irmã que mora no Rio de Janeiro se prontificou a acolhê-lo.

Agora, a Prefeitura de Guarujá trabalha na logística para que José possa reencontrar seus familiares em breve. "O acolhimento e a assistência continuarão sendo prioridade até que ele possa retornar ao convívio daqueles que tanto sentiram sua falta", afirmou a administração municipal.