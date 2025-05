Estudantes de cursinhos populares receberão bolsa estudantil; veja quem pode participar

Cursinhos interessados na rede devem enviar uma proposta pela página do CPOP até as 18h desta quarta-feira, 14. / Crédito: Freepik

Os alunos oriundos da escola pública em situação de vulnerabilidade econômica que buscam ingressar no ensino superior poderão obter suporte técnico e financeiro por meio da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), do Ministério da Educação (MEC). LEIA MAIS | Confira a lista de alguns cursinhos populares na Grande Fortaleza

Prioritariamente os cursinhos devem atender grupos socialmente desfavorecidos que são o público-alvo do programa: estudantes oriundos de escolas públicas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo;



indígenas;



pessoas com deficiência;



negros;



e quilombolas. Confira o prazo e os critérios para o envio de proposta de cursinhos populares gratuitos à rede: Os cursinhos populares devem enviar suas propostas à CPOP até 18 horas (horário de Brasília) desta quarta-feira, 14. O programa selecionará até 130 propostas, visando à preparação de estudantes para o Enem e outras provas de ingresso em instituições de ensino superior. Poderão participar do programa os cursinhos populares formalmente instituídos e os cursinhos populares informais - que firmam acordo de parceria com as instituições operadoras.