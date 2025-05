Fortaleza recebe seminário sobre educação para a equidade e inclusão social

A proposta do seminário é fortalecer as articulações entre a sociedade civil, poder público e comunidade escolar , criando caminhos para ações permanentes de combate às desigualdades e promoção dos direitos humanos de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas LGBTQIPN+, pessoas racializadas e pessoas com deficiências.

O Centro educacional de juventude Padre João Piamarta realiza, no próximo dia 16 de maio, o “Seminário Abrindo Caminhos”, que tem como tema central a educação para equidade de gênero, raça/etnia, diversidade e inclusão . O evento acontece das 8h30 às 17h, no bairro Aeroporto, em Fortaleza.

O evento marca o encerramento do projeto harmônico, patrocinado pelo Fundo de Educação do BrazilFoundation, que ao longo de 12 meses promoveu formação com as equipes multiprofissionais da instituição e estudantes do ensino fundamental ll, com foco em práticas pedagógicas voltadas para temas estruturais e inclusão.

Inscrições gratuitas e vagas limitadas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de maio, por meio do formulário online disponível no perfil oficial da Piamarta nas redes sociais. As vagas são limitadas e serão confirmadas por ordem de inscrição.

O horário do almoço será livre, com opção de almoço solidário na própria instituição pelo valor de R$15,00.

Feira de empreendedorismo feminino durante o evento

Durante o seminário, acontecerá também uma feira com doces, salgados e artesanatos produzidos por mulheres — mães de educandos da instituição — que participaram de oficinas de empreendedorismo promovidas pelo núcleo de acompanhamento socioassistencial às famílias. Toda a renda arrecadada será revertida para essas mulheres, como forma de incentivo à geração de renda e autonomia.